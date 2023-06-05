Россиянкам рассказали, почему опасно крутить романы с женатыми мужчинами

Психолог Романив: романы с женатыми мужчинами приводят к нервному и эмоциональному истощению
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Психолог Ольга Романив отметила, что такие отношения нельзя назвать здоровыми.
Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что отношения с чужими мужьями точно не могут быть построены на взаимной любви и уважении.
«Женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнера, и поэтому продолжает видеться с ним. Все это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также потере самоуважения и уверенности в себе», – объяснила психолог изданию Газета.ру.
Она добавила, что в любовных треугольниках любовница, жена и муж могут стать зависимыми друг от друга. А такое состояние точно нельзя назвать положительным. Созависимые люди хотят получать эмоциональную поддержку и удовлетворение своих потребностей от других людей. А главное, это желание остается очень сильным и человек становится полностью зависимым от другого.
Психолог отметила, что такие отношения нельзя назвать здоровыми. В них нет необходимых рамок и границ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что психолог Ольга Салматова рассказывала, как объяснить детям вражду между родственниками.
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