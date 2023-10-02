Чем можно заболеть, если долго не мыть голову?

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Грязные волосы в будущем могут привести к грибковым заболеваниям

Чем можно заболеть, если долго не мыть голову?

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Как часто и как правильно ухаживать за волосами и кожей головы?

Специалисты рассказали правила мытья головы, в том числе о том, какая температура воды максимально подойдет для этой процедуры, шампуни с каким составом самые лучшие. Об этом пишет utro.ru.

Для того, чтобы купание было более эффективным, нужно правильно мыть голову. По словам экспертов, многие делают это неверно, из-за чего загрязнения удаляются не полностью. Хотя на самом деле правильно делать это дважды за один прием душа либо ванны. 

Сначала нужно промыть только корни, используя тщательные массажные движения. На втором этапе следует пройтись уже по всей поверхности головы. При этом концы мылить не желательно, так как от воздействия моющих веществ они будут сильнее пересыхать,  прикорневую же часть защищает от этого выработка кожного сала.

Также отмечается, что мыть голову нужно не по графику, а согласно своим ощущениям, по мере загрязнения. Не стоит делать это редко, поскольку в дальнейшем могут появиться грибковые болезни. 

Шампуни следует выбирать без сульфатов, минеральных масел, парабенов, эти компоненты негативно влияют на организм человека. Вместе с тем нельзя мыть голову холодной и горячей водой. Она должна быть в меру теплой.

Ранее 5-tv.ru писал, подходит ли гель для душа женским длинным волосам.

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Чем можно заболеть, если долго не мыть голову?

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