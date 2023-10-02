В Кремле исключили повторение штурма Белого дома

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Песков: штурм Белого дома не повторится благодаря консолидации общества

В Кремле исключили повторение штурма Белого дома

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Мечты западных политиков не сбудутся, уверен Дмитрий Песков.

Благодаря уровню консолидации общества штурм Белого дома, который случился в октябре 1993 года, не повторится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Там много мечтателей, много недоброжелателей, но я считаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента [Владимира Путина], уровень консолидации страны в целом, наверное, является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно», — сказал он.

Песков подчеркнул в беседе с журналистами, что данные события — часть истории нашей страны, РФ вынесла уроки из этих тяжелых времен. По словам Пескова, этот процесс начался не сегодня, а сразу после завершения тех происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вашингтон утратил силу сдерживания против Москвы. По словам экс-госсекретаря США Майка Помпео, с приходом к власти Джо Байдена мир стал опаснее как для населения Штатов, так и союзников страны.

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