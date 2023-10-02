«Америка ослаблена»: экс-госсекретарь признал, что США не могут сдерживать Россию

Помпео: Вашингтон утратил силу сдерживания против Москвы
Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face
Действующий президент и вовсе предал свою страну, подорвал ее фундаментальные идеи, считают американцы.
Ослабленная конфликтом на Украине американская сторона утратила способность сдерживать Москву. Об этом завил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию «Катимерини».
Политик признал, что украинский кризис обернулся ударом для Вашингтона. Однако не только боевые действия, но и проводимая президентом США Джо Байденом политика повлияла на положение.
«Мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого», - прокомментировал он.
По словам Помпео, занимавшего пост во время президентства экс-главы Штатов Дональда Трампа, с приходом к власти Байдена мир стал опаснее не только для американцев, но и союзников страны. В частности Ближний Восток и Израиль почувствовали себя «брошенными».
Майкл Помпео.
Он также обратил внимание на то, что КНР якобы начала готовиться к противостоянию с США и становится все сильнее, как с экономической, так и с военной точки зрения. Байден же, в свою очередь, только предает свою страну и ее интересы.
«Администрация Байдена осуществляет свою власть таким образом, что предает американские традиции», — отметил Помпео.
Бывший госсекретарь пояснил, что за последние годы был запушен госдолг США, упали показатели в энергетической сфере, и выросли расходы населения. Политика действующего президента подрывает «фундаментальные идеи», которые веками гарантировали Америке лидерство на мировой арене.
В заключение Майк Помпео добавил, что ни один демократ не сможет вернуть стране ее величия. По его словам, для США важна победа кандидата от республиканской партии на грядущих выборах.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США истек никогда не работавший закон о ленд-лизе для Украины.
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