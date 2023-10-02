«Америка ослаблена»: экс-госсекретарь признал, что США не могут сдерживать Россию

Действующий президент и вовсе предал свою страну, подорвал ее фундаментальные идеи, считают американцы.

Ослабленная конфликтом на Украине американская сторона утратила способность сдерживать Москву. Об этом завил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию «Катимерини».

Политик признал, что украинский кризис обернулся ударом для Вашингтона. Однако не только боевые действия, но и проводимая президентом США Джо Байденом политика повлияла на положение.

«Мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого», - прокомментировал он.

По словам Помпео, занимавшего пост во время президентства экс-главы Штатов Дональда Трампа, с приходом к власти Байдена мир стал опаснее не только для американцев, но и союзников страны. В частности Ближний Восток и Израиль почувствовали себя «брошенными».

Майкл Помпео. Фото: www.globallookpress.com / Jim Loscalzo

Он также обратил внимание на то, что КНР якобы начала готовиться к противостоянию с США и становится все сильнее, как с экономической, так и с военной точки зрения. Байден же, в свою очередь, только предает свою страну и ее интересы.

«Администрация Байдена осуществляет свою власть таким образом, что предает американские традиции», — отметил Помпео.

Бывший госсекретарь пояснил, что за последние годы был запушен госдолг США, упали показатели в энергетической сфере, и выросли расходы населения. Политика действующего президента подрывает «фундаментальные идеи», которые веками гарантировали Америке лидерство на мировой арене.

В заключение Майк Помпео добавил, что ни один демократ не сможет вернуть стране ее величия. По его словам, для США важна победа кандидата от республиканской партии на грядущих выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США истек никогда не работавший закон о ленд-лизе для Украины.