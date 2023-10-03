В Париже отменили гастроли сбежавшего из России Анатолия Белого

Заграничные гастроли сбежавшего из России Анатолия Белого начали отменять. 4 октября, в частности, был запланирован его спектакль в театре Ранелаг, сообщает KP.RU. Но и там все «прогорело».

«Уникальный спектакль, который покорил мир, Анатолий Белый сыграет на парижской сцене» — так гласила реклама мероприятия еще несколько дней назад. Однако спектакль отменен. Вероятная причина отмены — плохие продажи билетов, хотя зал всего на 300 мест.

Не так давно артист яростно выступил против приезда в Израиль театра «Ленком», где он сейчас живет. Израильские гастроли московского театра были запланированы в октябре. Тогда Белый пообещал все, чтобы их сорвать их. На просторах социальной сети он выложил несколько постов с призывов подписать петицию против гастролей «Ленкома». Но судьба-злодейка любит играть в бумеранг.

Из России актер уехал чуть более года назад, теперь он ездит по миру со своим моноспектаклем, билеты на который продаются плохо. На днях он обратился с новым заявлением, актер считает, что из тех, кто поддержал войну против Украину, не должен зарабатывать в Израиле.

Народный артист России Александр Лазарев считает, что Белый жалеет о том, что он год назад уехал из России. Он никак не комментирует «недоразумение» с парижской гастролью, а также не отвечает на вопросы подписчиков, которые купили билеты.

У Белого спектакль в Театре «Патихио» в Лимассоле. К данному моменту, продана примерно половина зала, так как на Кипре много русскоязычной публики. Цена билетов от 40 до 120 евро. Таким образом, большую часть заработанных денег придется отдать за аренду зала.

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