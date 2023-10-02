Светлана Немоляева рассказала о своем недуге: «Извините, дорогие зрители»

Актриса появилась на премьере в Международный день пожилых людей.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что все реже посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. Тем не менее 86-летняя звезда театра и кино, по собственным словам, даже простуду переносит на ногах, не отказываясь от работы. Как пишет «МК», несмотря на недуг она появилась на премьере российского сериала «Не дождетесь», в котором сыграла одну из ролей.

На мероприятие Немоляева пришла, как всегда, с иголочки, своему стилю артистка не изменяет. На ней было легкое струящееся платье в стиле пэчворк, плечи прикрыла роскошным норковым манто. Правда, этот элемент, как поделилась артистка, выполнял не декоративную функцию. Еще ослабленная Светлана Владимировна боялась усугубить свое состояние. Простудилась она, вероятно, под кондиционерами в поезде во время очередных гастролей.

«У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну, извините, дорогие зрители. Мне уже много лет, и у меня много болячек, поэтому ко врачам приходится обращаться. Но, конечно, лучше посидеть дома или пойти куда-нибудь в кино или театр и поработать», — скромно оправдывалась народная артистка.

Светлана Немоляева уже много лет живет без горячо любимого мужа Александра Лазарева. Он ушел из жизни в 2011 году. Их единственный сын Александр Лазарев-младший тоже стал актером, в 2007-м получил почетное звание народного артиста России. Он подарил родителям двоих внуков — Полину и Сергея, и они продолжили династию. Как мама и папа, Лазарев-младший, несмотря на стереотипное мнение о профессии, счастлив в браке с Алиной Айвазян. В 2018-м, после 30 супружеских лет, они обвенчались в церкви.

Близкие и увлечение садом стали отдушиной Светланы Немоляевой после смерти мужа. Она также не бросила театр и спешила на сцену даже после травмы — перелома ноги. Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством».