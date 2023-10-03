В Оксфорде произошел мощный взрыв, причина неизвестна

Кадры из английского Оксфорда пугают. Город, в котором находится старейший университет британского королевства, сейчас на грани эвакуации.

Причиной стал мощный взрыв, который удалось запечатлеть очевидцам событий. Британские СМИ сравнивают произошедшее с «огненным шаром».

Во многих районах нет электричества, а из окон горожан открывается вид, скорее похожий на фильмы о судном дне. Пока непонятно, что именно произошло, но судя по всему взорвался газопровод.