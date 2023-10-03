В Оксфорде произошел мощный взрыв, причина неизвестна
Возможно, местных жителей придется эвакуировать.
Фото, видео: Reuters / Arturo Brotons; 5-tv.ru
Кадры из английского Оксфорда пугают. Город, в котором находится старейший университет британского королевства, сейчас на грани эвакуации.
Причиной стал мощный взрыв, который удалось запечатлеть очевидцам событий. Британские СМИ сравнивают произошедшее с «огненным шаром».
Во многих районах нет электричества, а из окон горожан открывается вид, скорее похожий на фильмы о судном дне. Пока непонятно, что именно произошло, но судя по всему взорвался газопровод.
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