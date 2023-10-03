Октябрьский путч 1993 года: к чему привел штурм Белого дома и кто виноват

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Это произошло ровно 30 лет назад. Участвовала не только шальная молодежь.

Фото, видео: Валентин Кузьмин / ТАСС; 5-tv.ru

Ровно тридцать лет назад начались события, которые навсегда вошли в новейшую историю России. 3 октября 1993 года жители по всей стране в прямом эфире смотрели, как грузовик таранит двери телецентра «Останкино». На следующий день танки открыли огонь по Белому дому в Москве, где тогда располагался Верховный Совет.

Это была кульминация конфликта его сторонников во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президентом Александром Руцким с одной стороны и главой государства Борисом Ельциным с другой. Ключевые моменты противостояния, чуть не переросшего в гражданскую войну — у корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

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