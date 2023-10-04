Открой личико: хирург рассказал о пластических операциях Виктории Бони

Поклонникам телезвезды не терпится увидеть изменившуюся Боню.

Виктория Боня продолжает подогревать интерес к своим пластическим операциям. Ранее в Интернете распространилась информация, что полиция начала проверку в отношении телеведущей по статье о мошенничестве. Она собрала деньги у поклонников, обещая продемонстрировать послеоперационные фото своего лица после пластики век и неудачного увеличения губ. Но люди так и не дождались обещанных фотографий.

Пластический хирург Артур Дзотцоев изданию аif.ru рассказал, какие пластические операции делала Боня, и почему она не спешит делиться результатом.

Ранее экс-звезда «Дом-2» в своем блоге пожаловалась, что по молодости перенесла неудачную операцию, а именно в 25 лет ей удалили грыжи под глазами, после этого все усугубилось. Спустя шесть лет начали из-за ослабевших мышц они стали заваливаться, а потом и просто провалились.

«Операция носила агрессивный характер, из-за чего у нее появились западения под глазами, которые в дальнейшем она постоянно заполняла филлерами с переменным успехом», — прокомментировал врач жалобы Виктории.

Также известно о еще одной неэффективной операции блогера. Наряду с блефаропластикой, она делала височный лифтинг, который в ее случае не сработал, об этом в соцсети сообщил ее хирург.

На этом список процедур по изменению внешности участницы известного телепроекта не заканчивается. По словам хирурга, ей также установлены инфраорбитальные имплантаты по границе века и щеки — для сокращения западения после блефаропластики. По мнению врача, эта процедура могла пройти неудачно, из-за чего блогер старается скрыть последствия на своих фотографиях.

Виктории также установили параназальные имплантаты в область носогубных складок, предполагает Дзотцоев. Так разглаживают глубокие морщины. Однако, по словам эксперта, это были стандартные, а не индивидуальные импланты. Это привело к тому, что у Бони частично парализовало мимику.

«Силиконовые имплантаты могут неравномерно рассасываться. Вместе с тем они меняют форму носа. А нервы верхней губы могут повреждаться, что приводит к временному нарушению мимики. У Виктории как раз все эти проявления: у нее изменился нос и верхняя губа плохо двигается», — объяснил врач.

Недавно, в сентябре 2023 года Боне сделали целый ряд операций, а именно эндоскопическую подтяжку лба, «лисьи глазки», импланты слезного желоба и еще несколько других. Об этом корейский хирург модели написал в своих соцсетях, подкрепив новость фотографиями блогера во время процедуры. Последняя операция телезвезды — подтяжка лица современным способом. Швы у нее расположены в волосах, а не перед ухом, — утверждает доктор.

Он добавил, что в настоящий момент у Бони нелегкий период восстановления, поэтому она так долго скрывает результат операции. По мнению хирурга, через три месяца поклонники и все интересующиеся увидят Викторию заметно похорошевшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мама Виктории Бони оценила ее «новое» лицо после пластики.