Китаянка пыталась вывезти из России золотые слитки в трусах

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Каким образом женщина намеревалась скрыть драгоценные металлы от таможенников — остается загадкой, ведь ее вычислили почти сразу же.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Федеральной таможенной службы / customs_rf; Пресс-служба Хабаровской таможни; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Хабаровском крае китаянка пыталась пронести в плавках через российскую границу два слитка из драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

Инцидент произошел еще в августе, но теперь горе-контрабандистка стала фигуранткой уголовного дела. «Золотой челнок» воспользовалась тем, что проживает на территории России, и решила наладить нелегальный канал сбыта драгметаллов.

Пассажир из ОАЭ пытался провезти в Москву бриллианты в трусах

Впрочем, от бдительного взгляда таможенников ускользнуть злоумышленнице не удалось. Женщина пыталась пройти сквозь таможенный пост, чтобы уехать в Китай, но сработал металлодетектор. При досмотре сотрудники КПП обнаружили у китаянки два слитка, которые она пыталась пронести прямо на себе, изделия из сплава золота и серебра были вшиты в плавки.

Их общая масса составляет чуть более 438 грамм. По подсчетам специалистов, общая стоимость двух слитков составляет почти два миллиона 275 тысяч рублей. Гражданка КНР была отправлена под домашний арест в качестве меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что няня в Москве оставила семью без драгоценностей и наличной валюты.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:55
Вице-премьер Новак назвал потолок цен на нефть из РФ неэффективным инструментом
0:40
В России восстановят большой десантный корабль «Минск» проекта 775
0:25
Что делать, если паразиты поселились в вашей квартире из-за нерадивых соседей
0:09
Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР
23:55
Китаянка пыталась вывезти из России золотые слитки в трусах
23:36
Потолок цены на российскую нефть не работает. Какие новые меры предпримет Запад?

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2