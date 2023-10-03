Китаянка пыталась вывезти из России золотые слитки в трусах

В Хабаровском крае китаянка пыталась пронести в плавках через российскую границу два слитка из драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

Инцидент произошел еще в августе, но теперь горе-контрабандистка стала фигуранткой уголовного дела. «Золотой челнок» воспользовалась тем, что проживает на территории России, и решила наладить нелегальный канал сбыта драгметаллов.

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Впрочем, от бдительного взгляда таможенников ускользнуть злоумышленнице не удалось. Женщина пыталась пройти сквозь таможенный пост, чтобы уехать в Китай, но сработал металлодетектор. При досмотре сотрудники КПП обнаружили у китаянки два слитка, которые она пыталась пронести прямо на себе, изделия из сплава золота и серебра были вшиты в плавки.

Их общая масса составляет чуть более 438 грамм. По подсчетам специалистов, общая стоимость двух слитков составляет почти два миллиона 275 тысяч рублей. Гражданка КНР была отправлена под домашний арест в качестве меры пресечения.

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