Матвиенко призвала «не душить» муниципалитеты миллиардными штрафами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Данную тему затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Матвиенко призвала «не душить» муниципалитеты миллиардными штрафами

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Российские контрольно-надзорные органы начали слишком сильно «душить» регионы непосильными штрафами. Им следует прекратить оказывать такое давление на муниципалитеты, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Данную тему во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Присутствующие обсуждали проект госбюджета на ближайшие три года, когда он сделал замечание. По словам Владимирова, в некоторых регионах бюджеты значительно меньше расходов, которых требуют надзорные органы.

Матвиенко, в свою очередь отметила, что надзорные органы начали «душить» муниципалитеты финансовыми обязательствами, прекрасно осознавая, что сейчас не то время и лишних средств нет.

По словам спикера, органы осуществляют проверки в соответствии со строгим мораторием, однако сейчас у них проявилось «двойное упорство». Она призвала отказаться от многомиллионных штрафов, бьющих по государственной экономике.

Матвиенко также напомнила, что в Туве Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 18 миллиардов рублей.

«У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит», — отметила она.

Спикер Совфеда признала, что эта тема превратилась в «вечную». Тем не менее, ее нужно изучить компетентным органам и взять под свой контроль. В противном случае, негативные последствия могут проявиться в экономической сфере региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко указала на растущую финансовую дыру в бюджете Почты России.

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