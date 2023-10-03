Матвиенко призвала «не душить» муниципалитеты миллиардными штрафами

Российские контрольно-надзорные органы начали слишком сильно «душить» регионы непосильными штрафами. Им следует прекратить оказывать такое давление на муниципалитеты, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Данную тему во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Присутствующие обсуждали проект госбюджета на ближайшие три года, когда он сделал замечание. По словам Владимирова, в некоторых регионах бюджеты значительно меньше расходов, которых требуют надзорные органы.

Матвиенко, в свою очередь отметила, что надзорные органы начали «душить» муниципалитеты финансовыми обязательствами, прекрасно осознавая, что сейчас не то время и лишних средств нет.

По словам спикера, органы осуществляют проверки в соответствии со строгим мораторием, однако сейчас у них проявилось «двойное упорство». Она призвала отказаться от многомиллионных штрафов, бьющих по государственной экономике.

Матвиенко также напомнила, что в Туве Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 18 миллиардов рублей.

«У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит», — отметила она.

Спикер Совфеда признала, что эта тема превратилась в «вечную». Тем не менее, ее нужно изучить компетентным органам и взять под свой контроль. В противном случае, негативные последствия могут проявиться в экономической сфере региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко указала на растущую финансовую дыру в бюджете Почты России.