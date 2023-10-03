Спецслужбы Грузии: USAID готовит беспорядки и переворот в стране

Власти Грузии обвиняют США в попытке госпереворота. Как выяснили местные спецслужбы, Вашингтон заслал своих агентов для, по сути, вербовки молодых людей с целью организации беспорядков. Все детали дела изучил корреспондент «Известий» в Тбилиси Георгий Джабишвилли.

Протесты в Грузии — что дальше?

Грузинские спецслужбы открыто признали: в республике готовилась новая «Революция роз». Они внимательно следили за тремя гражданами Сербии, которые приехали в Тбилиси неделю назад по линии USAID — Агентства США по международному развитию. Вот такие кадры оказались в распоряжении грузинской госбезопасности. На них гости из Сербии прямым текстом диктуют аудитории, что им делать, чтобы сбросить руководство страны.

«Вы должны пошагово распределить между собой, что и как вы будете делать. Живая сила, митинг… В данном случае вы в нападении, и они вынуждены отвечать на ваши действия. То, о чем я сейчас говорю с вами, я уже говорил в Молдавии, Египте, Украине. И они спланировали революции», — признается мужчина на видеозаписи.

Человек на пленке — никто иной как Синиса Сикман — ветеран движения сопротивления в Сербии. Он, а также Елена Стойшич и Слободан Джинович из дружественной USAID организации «Кэнвас», причастны к организации государственных переворотов на Украине и в других государствах, в том числе к грузинской «Революции роз» в 2003 году.

«Нам нужно будет получить разъяснения относительно того, почему такое обучение финансировалось USAID, непосредственной целью которого была подготовка к революции в Грузии. Сейчас мы видим такой тренинг, где напрямую обсуждаются революционные процессы. Справедливо было отмечено, что название этих тренингов „Ненасильственная деятельность“, но на самом деле речь идет о прямых насильственных методах, которые будут использоваться для организации революции», — подчеркивает председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Организация «Кэнвас» используется в целях обучения молодежной группы, которая должна участвовать в революционном сценарии. Ядро последней организации составляет организация «Отпор», — конкретизирует представитель службы государственной безопасности Грузии Хвича Бегиашвили.

Сам факт того, что Штаты привлекли к работе именно «Кэнвас», говорит о том, насколько серьезно Вашингтон озаботился ситуацией в Грузии.

«Ситуация в Грузии сейчас проблематична для США и они хотят расширить зону озабоченности или увеличить вероятность конфликта для России. После провала контрнаступления Киева стало понятно, что конфликт не решил вопрос положительно для Украины», — объясняет сербский политолог Стеван Гайич.

В посольстве США отрицают, что на самом деле замышляли смену власти:

«Обвинения, выдвинутые сегодня публично против одного из наших проектов помощи, являются ложными и в корне неверно характеризуют цели нашей помощи Грузии. USAID поддерживает грузинский народ с 1992 года. Несмотря на эти необоснованные нападки, мы продолжим поддерживать грузинские организации, которые поддерживают людей в защите их основных прав, гарантированных конституцией Грузии», — говорится в комментарии посольства США в Тбилиси.

Верится в это с трудом. Тем более о том, что в Грузии готовится заговор силами бывшего охранника Саакашвили и чиновника из МВД, местные спецслужбы предупреждали еще в прошлом месяце. И указанные лица, и сербские агитаторы пока находятся на свободе, так что точку в этой истории ставить рано. Примечательно, что две недели назад в самый разгар событий вокруг Нагорного Карабаха сотрудники USAID появились и в Армении. Руководителя агентства Саманту Пауэр тогда публично освистали и призвали отправиться домой.

Грузинские эксперты предсказывают аналогичную реакцию местного населения, которому надоели эксперименты западных политтехнологов.

«Грузинский народ уже готов противостоять вот этой революции, которую американская сторона организует. У нас создался антимайдан», — рассказывает бывший бригадный генерал Грузии Тристан Цетилашвили.

Символичным выглядит тот факт, что именно сегодня в Батуми Конституционный суд рассматривает иск об импичменте президенту Саломе Зурабишвили. Критикуют это дело только неправительственные организации: они охарактеризовали процедуру как «атаку на стремление страны вступить в Евросоюз».