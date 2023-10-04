Непоправимый ущерб: какие последствия COVID-19 остаются навсегда

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 40 0

Иммунолог Крючков: Последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда

Непоправимый ущерб: какие последствия COVID-19 остаются навсегда

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Тема:
Эпидемия коронавируса

В первые два года после выздоровления риски особенно высокие, состояние пациента требует постоянного контроля.

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут давать о себе знать на протяжении всей жизни. Такое заявление сделал иммунолог Николай Крючков в интервью изданию URA.RU. Если человек болел тяжело, и врачи прибегали к искусственной вентиляции легких, долгосрочные осложнения и длительное восстановление гарантированы. Но и в других случаях недуг может аукнуться.

«Вероятность того, что последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда, есть. А что обязательно останутся — очень невысокая… Все зависит от того, как человек перенес заболевание, степень его тяжести, наличия хронических заболеваний. Эти моменты ухудшают ситуацию», — отметил Крючков.

По словам иммунолога, чаще всего перенесшие COVID-19 страдают из-за проблем со стороны центральной нервной системы. Из симптомов наиболее популярны так называемый туман в голове, нарушение внимания и краткосрочной памяти, слабость, утомляемость. И активная фаза этих симптомов может длиться долго, а бесследно пройдет не у всех пациентов.

«У части людей проходит со временем. У других сохраняется от года и дольше. Также повышенная тревожность и нарушение сна. Реже бывает клиническая депрессия. Речь идет о 10-15%», — объяснил он.

Крючков добавил, что в течение двух лет после перенесенной инфекции, а особенно в первый год, в разы повышается риск инсульта, инфаркта и других тромботических осложнений. Зачастую сам переболевший не ощущает физически предпосылок к развитию этих состояний, поэтому крайне важно контролировать свертываемость крови, обращать внимание на отеки и состояние вен нижних конечностей. Любые перемены стоит обсудить с врачом, так как тромбы смертельно опасны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как защитить себя от коронавируса.

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