Кот в мешке: как запрет на параллельный импорт авто изменит рынок в России

Ограничения могут существенно повлиять на цену — логичное беспокойство автолюбителей. Но не в этом случае, успокаивают автоэксперты.

Россия запретила параллельный импорт популярных автомобилей. Теперь таким путем в страну не получится ввезти бренды концернов, которые остались на российском рынке и продолжают официально поставлять свои автомобили в нашу страну. В основном мера затронет дорогие машины из Китая. Из-за ограничения купить их дешевле официального ценника больше не получится. Все подробности у Василия Михеева.

Круиз и климат-контроль, навигатор, и все… на китайском. Автомобиль вроде современный, но языковой барьер уравнивает его с «Жигулями». Такие машины попадают в страну из Поднебесной по параллельному импорту.

Сейчас ввезти автомобиль в Россию можно тремя способами. Первый — частный. Свидетельство о безопасности конструкции. Такую бумагу с августа можно получить только раз в год для личного пользования. И таких охотников самому гнать не очень много.

Второй — более распространенный, уже для юрлиц. Заключение о безопасности единичного транспортного средства. Именно это и называется параллельным импортом, потому что исключает согласие правообладателя. По сути бумага удостоверяет, что машина пригодна для дорог России и собственно все. Гарантия только заводская, со всеми вытекающими. Чаще всего так завозят европейские авто, но случается и китайские.

И третий, официальный — одобрение типа транспортного средства. Оформляется не конкретная машина, а целая марка. По сути сертифицируется со всеми краш-тестами и другими испытаниями.

Ограничения могут существенно повлиять на цену — логичное беспокойство автолюбителей. Но не в этом случае, успокаивают автоэксперты.

«Никак это не повлияет и вау-эффекта экономического не будет достигнуто. Просто люди, которые занимались параллельным импортом, перестанут возить те машины, которые представлены у официалов, и будут возить те, которые еще до нас не доехали», — поясняет автоэксперт Владимир Сашин.

Пока что на российском авторынке можно найти автомобиль и официальный, и точно такой же серый подешевле, но с обслуживанием второго могут возникнуть сложности.

«Именно официальной гарантии, если параллельный импорт, то нет. Дилерские машины — он они будут плюс миллион».

«А салон тоже не дает гарантии?»

«На двигатель и на коробку. С дальнейшей пролонгацией»

Не будет ли пролонгация дороже сэкономленного — вопрос к автосалонам. Сюрпризов в такой машине всегда будет хватать.

«Это кот в мешке. Покупаем автомобиль, нет официальной ни поддержки, ни русификации, даже элементарно зимнего пакета», — поясняет руководитель отдела продаж официального дилера автомобилей из Китая Алексей Ефимкин.

Кроме того, даже с как-то русифицированным китайцем за ремонтом, в том числе не гарантийным, к официальным дилерам не пойдешь. Не починят даже за деньги. Все для своих.

«Дилер не обслуживает такие автомобили, вплоть до замены масла. Все такие машины будут обслуживаться на стороне. Если произойдет какая-то поломка, клиент не найдет запчасть, он не купит ее у нас», — предупреждает менеджер продаж автосалона Данил Киселев.

Иногда, правда даже и официальные дилеры нет-нет да и везут машину-другую по упрощенной схеме. Но, подчеркивают, только новые модели.

«Быстрейший вывод на рынок, потому что единичный сертификат, он делается быстро. Там понятная процедура, это не затратная история и там не требуется ни больших инвестиций, ни 6-9 месяцев на лабораторные испытания», — говорит директор по развитию крупного автодилера Сергей Вайнер.

Согласно свежей статистике китайский автопром занял практически весь список лидеров продаж. Продукция «Автоваза», как самая демократичная, на первом месте, а японцы с корейцами появляются только к 7-8-му. Какая часть автомобилей ввезена в страну параллельно — никто не считал. Но в ближайшее время, уверены эксперты, мы, во-первых, узнаем новые марки машин, а гарантия на старые проверенные должна стать более понятной и привычной.