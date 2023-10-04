Дочь Успенской объяснила нашумевшие видео с воем и криком

Татьяна Плаксина рассказала о своем пути к исцелению после пагубной привычки.

Сегодня дочь певицы Любови Успенской отлично выглядит и покоряет большую сцену. А ведь несколько лет назад у Татьяны Плаксиной все было не так гладко, девушка страдала от наркотической зависимости. Она вспомнила те нелегкие годы и поделилась о том, как ей удалось наладить жизнь. Об этом пишет StarHit.ru.

Татьяна выходила на связь с интернет-аудиторией в неадекватном состоянии, ее психологическое здоровье вызывало опасения у общественности. Но сейчас все самое страшное позади. Плаксина смогла победить пагубное пристрастие и вернулась к нормальной жизни. Это случилось благодаря ее звездной матери.

«После того, как я сбежала в Америку, состояние мое было ужасным. Мы с мамой находились в разлуке год. Я брилась налысо, вела какие-то странные эфиры: выла, кричала — у меня была такая боль, что не знала, куда ее деть. Когда выходила в эфир, то пыталась достучаться до своей матери. Не знала, чем заполнить эту пропасть, как подняться. Это был страшный момент. Столько раз я тянулась за телефоном, хотела написать маме, но понимала, что не готова. В один прекрасный день поняла, что мама ждет моего звонка. Наконец, по просьбе нашего общего друга позвонила. С той поры все стало налаживаться», — рассказала дочь исполнительницы русского шансона.

Любовь Залмановна протянула дочери руку помощи и приложила все усилия, чтобы вытащить ее из жизненной ямы. Сегодня мама с дочкой как никогда сплочены и дружны.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем феномен популярности Татьяны Плаксиной.