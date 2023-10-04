Россиянам разрешили продлевать срок безвизового пребывания в Таиланде

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

На сколько дней туристы могут увеличить срок временного нахождения в этой стране?

Россиянам разрешили продлевать срок безвизового пребывания в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com

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Граждане РФ могут увеличить период временного пребывания в Таиланде до 60 дней. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на решение иммиграционной службы страны.

«Приказом начальника Иммиграционной службы Таиланда от 27 сентября 2023 года No. 242/2566, регулирующим иммиграционные правила, с 30 сентября 2023 года введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России», — приводит ТАСС его слова.

Как пояснил Соснов, начиная с 30 сентября, прибывшие в Таиланд россияне по 30-дневному безвизовому штампу могут увеличить срок нахождения в этой стране еще на столько же дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что до 300 долларов может увеличиться визовый сбор для граждан ЕС. Такой проект закона внесло министерство иностранных дел РФ в кабмин.

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