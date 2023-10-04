«Это необходимо»: Песков о проверках систем оповещения в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Песков: проверка систем оповещения населения необходима

«Это необходимо»: Песков о проверках систем оповещения в России

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В Кремле убеждены, что граждан нужно готовить к разным ситуациям.

В Кремле переадресовали вопрос о проверках систем оповещения ответственным российским ведомствам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ощутили на себе акцию и не могут ее прокомментировать.

«Здесь мы вряд ли можем давать оценку, этим должны заниматься профессионалы. Именно они выполняют свою функцию», — ответил он журналистам.

Вместе с тем Песков отметил, что подобные проверки не просто уместны. По его словам, они «необходимы». В качестве примера он привел регулярные учения в Японии. В стране, отмечающейся высокой сейсмоактивностью, население учат эвакуироваться из зданий.

Сегодня, 4 октября, по приказу главы МЧС Александра Куренкова состоялась Всероссийская акция проверки систем оповещения населения. Учебные сигналы тревоги прозвучали из громкоговорителей в разных городах. Население заранее предупредили о предстоящей проверке.

Ранее 5-tv.ru писал, что система оповещения прозвучала по всей территории России.

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