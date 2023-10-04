Вдову актера Алексея Янина пытались обокрасть телефонные мошенники

Супруга покойного актера Алексея Янина Дарья обратилась в полицию. Оказалось, что женщину терроризировали телефонные мошенники. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Месяц назад на телефон Дарьи Яниной неоднократно названивали неизвестные люди. Причем звонки поступали с разных номеров. Выяснилось, мошенники пытались похитить у вдовы 25 тысяч рублей. Но все же у них не получилось провернуть свое грязное дело.

Сейчас полицейские проводят проверку по этому обращению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарье Яниной звонили телефонные мошенники и сообщили ей о смерти любимого супруга, который на тот момент был еще жив. Возможно, что это те самые недоброжелатели.

Тогда телефонные террористы представились сотрудниками института имени Склифосовского. Но позже настоящее учреждение опровергло информацию о смерти актера и успокоило женщину.

Звонки совершались по несколько раз в сутки. И поступали они не только жене актера, но и еще его родителям.