Кем возомнил себя Вашингтон? Когда теперь состоятся контакты РФ с другими ядерными странами?

Москва планировала провести новые переговоры на полях проходящей в Нью-Йорке первой сессии Генассамблеи ООН, но Вашингтон не выдал российским представителям визы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Лентой.ру».

«По состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сказал он на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в Санкт-Петербургском государственном университете.

В связи с этим Россия намерена искать альтернативные время и место для контактов. Как подчеркнул Рябков, решение американской стороной не выдавать визы снова показало, что Штаты продолжают злоупотреблять своими функциями как страны, принимающей учреждение ООН.

Российская сторона неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

С 1970 года действует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно соглашению, ядерным оружием могут обладать лишь пять стран: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Государства, не входящие в «ядерную пятерку» не могут получить ядерное оружие или создавать свое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС понадобится ядерная Украина. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.