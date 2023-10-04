«Театр абсурда»: Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина

Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина
Фото: www.globallookpress.com / Jim West
Киев неоднократно заявлял о необходимости получения ядерного статуса, а в Европе этому и не препятствуют.
Сценарий, при котором Украина получит ядерное оружие, имеет шансы воплотится в жизнь. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в радиоэфире Sputnik.
Российский дипломат указала на первых лиц, находящихся у власти в европейских странах. По ее словам, многого стоит одна только глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина», — прокомментировала она.
По словам Захаровой, в недружественных странах уже звучали подобные мысли. При этом, отметила она, никто не отговаривал президента Украины Владимира Зеленского, когда он заявлял подобные «глупости».
Из уст украинских властей неоднократно звучали слова сожаления в связи с тем, что в стране нет ядерного оружия. Были и предложения о создании «грязной бомбы».
Российская сторона неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН заявили о высоком уровне ядерной угрозы в мире.
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