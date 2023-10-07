🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 59 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Раке. Для данного периода свойственна неторопливость, мягкость, некая вялость. Это время довольно пассивно. Каким знакам придется сложнее всего?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 7 октября, убывающая Луна несет противоречивый период,  связанный с травлей, гонениями, преследованиями. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Овны

Вы так настойчивы, что обязательно добьетесь своего, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Часто удачными оказываются оригинальные решения.

Космический совет: найдите оригинальное решение.

Тельцы

Неплохим будет начало дня. Головокружительных успехов вы в это время едва ли добьетесь, но сможете решить какие-то текущие задачи, навести порядок в делах и наладить отношения с теми, с кем в последнее время часто ссорились. 

Космический совет: наведите порядок в делах.

Близнецы

Мелких неприятностей может быть больше, чем обычно. Но принимать их близко к сердцу не стоит. Проблемы, возникающие сегодня, решатся быстро, а допущенные ошибки не будут иметь серьезных последствий.

Космический совет: не принимайте ничего близко к сердцу.

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Раки

Вы готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей. Именно такой настрой и помогает добиться успеха. Перед преградами вы не отступаете, проблем не боитесь, часто делаете то, что окружающим кажется почти невозможным. 

Космический совет: проявите настойчивость.

Львы

День отлично подходит для делового общения, обсуждения рабочих вопросов. Вы способны найти подход к самым неприступным людям, произвести хорошее впечатление на тех, кому никто не нравится.

Космический совет: настройтесь на рабочий лад.

Девы

Утром покажется, что день приносит неразрешимые проблемы, возводит на пути преграды, которые невозможно преодолеть. Но все отнюдь не так плохо, и скоро это станет очевидным. Вскоре после полудня вы почувствуете, что влияние негативных тенденций идет на спад, ситуация меняется к лучшему.

Космический совет: верьте в лучшее.

Весы

Старайтесь действовать решительно и быстро. Особенно это важно в первой половине дня. Чем плодотворнее вы ее проведете, тем лучше. Не исключены удачные деловые переговоры, некоторые Весы смогут заключить выгодные сделки или найдут новый источник доходов.

Космический совет: действуйте решительно.

Скорпионы

Организованность, дисциплина и серьезное отношение к любым делам дают шанс достичь отличных результатов и оставить конкурентов далеко позади. Если этот день чем и плох, так это тем, что у вас нет времени расслабиться и восстановить силы.

Космический совет: сохраняйте энергию.

Стрельцы

Вряд ли удастся совершенно избежать потерь. Даже если вы будете тщательно продумывать каждый шаг и постараетесь оценить последствия любого решения, все равно что-то пойдет не так. Чаще обычного возникают разногласия с близкими, недопонимание приводит к взаимным обидам. 

Космический совет: не отчаивайтесь.

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Козероги

Сохранить хорошее настроение будет непросто: эмоциональный фон довольно напряженный, порой вы становитесь очень раздражительными, сердитесь из-за пустяков. Однако в ваших силах не поддаваться разрушительным порывам.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

Водолеи

Вы гораздо больше, чем обычно, стремитесь к порядку и стараетесь наводить его везде, где только можно. Это неплохо, но порой вы слишком много внимания уделяете мелочам, и это мешает заметить главное. 

Космический совет: не упустите важное.

Рыбы

Нужна осторожность. Вы склонны рисковать там, где этого можно избежать, и слишком многое ставить на карту. К тому же многие Рыбы полагаются на других, вместо того чтобы взять на себя ответственность и попытаться самостоятельно решить все проблемы.

Космический совет: проявите самостоятельность.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

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