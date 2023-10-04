Тур Гарика Сукачёва по России внезапно перенесли на следующий год
Соответствующая информация появилась в официальном сообществе музыкант.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Концертный тур певца и композитора Гарика Сукачёва по городам страны, который был запланирован на 2023 год, внезапно перенесли. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе музыканта в социальной сети ВКонтакте.
«По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачёва переносится на новые даты», — указано в публикации.
Организаторы отметили, что все приобретенные билеты будут действительны, однако при желании их возможно будет вернуть. Сами концерты состоятся уже в 2014 году. Переносы коснулись концертов артиста, которые должны были состояться в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске.
О конкретных причинах переноса выступлений не сообщается.
Примечательно, что летом Сукачёв был госпитализирован. Тогда был отменен его концерт в Карелии. Однако очень скоро артист пошел на поправку и вернулся к работе.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Лепс и Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова.
Читайте также
59%
0.19 104.30
0.24
Нашли ошибку?