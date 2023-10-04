«Есть причины»: Лепс и Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова
Билан и Лепс не выступят на вечере памяти Шутанова
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Концерт уже оброс скандалами и раздором в шоу-бизнесе. В частности, на фоне высказываний Андрея Разина Татьяна Буланова решила усилить охрану.
Григорий Лепс и Дима Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова. Мероприятие, посвященное 50-летию легендарного исполнителя, состоится только 17 октября, но уже сейчас обрастает скандалами с участием российских знаменитостей.
Например, недавно продюсер группы «Ласковый май» резко высказался в адрес исполнителей, которые собираются выступать на вечере памяти. На громкие высказывания Андрея Разина отреагировали певица Татьяна Буланова и даже вдова артиста.
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Известно, что в концерте примут участие многие российские звезды шоу-бизнеса, однако в списке нет Григория Лепса и Димы Билана. Почему артистов не будет, изданию aif.ru рассказал один из организаторов концерта, директор компании «АРС-Рекордз» Сергей Фадеев.
Григорий Лепс, который пел в дуэте с Юрием Шатуновым на фестивале «Новая волна», и Дима Билан не отказывались принимать участие в памятном вечере, однако у них не вышло в силу объективных причин.
«Мы обсуждали участие с Григорием Лепсом и Димой Биланом, но по объективным обстоятельствам они не смогли это сделать. У Димы Билана уже давно был запланирован на 17 октября концерт в Челябинске», — объяснил Сергей Фадеев.
В числе артистов, которые выступят на концерте 17 октября, будет SHAMAN, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Люся Чеботина, Московский казачий хор и многие другие. Организатор отметил, что собрать такое количество исполнителей в Москве в один вечер было не так просто.
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