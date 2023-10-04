Владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов

|
Алексей Панков
Алексей Панков 30 0

В пресс-службе не объясняют, что произошло с серверами компании.

Владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские владельцы устройств китайской компании Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов. Пользователи рассказывают о возникших проблемах на форумах и в личных блогах.

По их словам, функционировать перестали системы «умного дома», к которым относятся различные датчики, роботы-пылесосы, камеры наблюдения и другие устройства. В приложении высвечивается сообщение, уведомляющее об «отсутствии сети». При этом ни переустановка, ни перезагрузка проблемы не решают.

Приложение выдает ошибку о сбое подключения к сети при попытке войти в профильПриложение выдает ошибку о сбое подключения к сети при попытке войти в профиль. Фото: 5-tv.ru

Компания пока не делала никаких заявлений. Предположительно, проблема случилась с серверами компании. Представители бренда пока разводят руками и не могут дать ответа на вопрос, когда девайсы заработают вновь.

Китайские Lenovo и Xiaomi начали по-тихому покидать российский рынок

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба намерена проверить рекламу в смартфонах Xiaomi. Пользователи обнаружили в них ссылки на фишинговые сайты и прочие мошеннические ресурсы.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

0:02
Поматросили и бросили: Европа и США устали от Украины
23:55
Владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов
23:41
Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова задержали в Москве: причина
23:22
Чувствительный вопрос: Путин о необходимости обучения мигрантов русскому языку
23:12
Российский рэпер Джино из проекта «1000 слов» скончался в 41 год
22:55
Ветроэлектростанция «Росатома» в Ставропольском крае начала работу

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Стали известны дата и место прощания с актером из фильма «Тихий Дон»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России