Путин провел встречу с президентом Абхазии

Владимир Путин провел встречу с лидером Абхазии Асланом Бжанией. Президент еще раз поздравил Абхазию с прошедшим Днем победы и независимости.

«У нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год 73%. 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, больше 200 предприятий совместных работает», — заметил президент.

Путин выразил надежду, что взаимодействие между странами будет работать и дальше, ведь для этого развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит Владимира Путина в «Сириус».