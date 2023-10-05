Путин провел встречу с президентом Абхазии

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Встреча прошла в дружеской обстановке, а речь шла, в основном, о развитии отношений.

Фото, видео: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин провел встречу с лидером Абхазии Асланом Бжанией. Президент еще раз поздравил Абхазию с прошедшим Днем победы и независимости.

«У нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год 73%. 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, больше 200 предприятий совместных работает», — заметил президент.

Путин выразил надежду, что взаимодействие между странами будет работать и дальше, ведь для этого развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит Владимира Путина в «Сириус».

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