Опасный рейс: пассажиры рейсового автобуса в Сочи едва не сгорели заживо
Пассажиры рейсового автобуса в Сочи едва не сгорели заживо
Фото, видео: www.globallookpress.com / Shariful Islam; 5-tv.ru
Транспортное средство загорелось во время движения по маршруту.
Пассажиры рейсового автобуса едва не сгорели заживо в Сочи. Машина вспыхнула на Краснополянском шоссе во время движения.
Загорелся моторный отсек. Шофер быстро среагировал и остановился. Пассажиры успели выбежать на улицу еще до того, как пламя охватило салон. Поэтому обошлось без пострадавших. Водитель пытался потушить все своим силами, но автобус выгорел дотла.
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