Министр обороны Нидерландов назвала украинцев дешевым способом против России

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Кайса Оллонгрен не первая, кто так высказался в адрес солдат Незалежной. Так еще в августе их назвал президент Польши Анджей Дуда.

Фото, видео: Reuters / DADO RUVIC; 5-tv.ru

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На Западе все откровеннее говорят о том, что простые украинцы для них лишь разменная монета в большой геополитической игре с целью остановить Россию. Предельно четко о солдатах ВСУ выразилась на форуме в Варшаве министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она назвала их «дешевым способом» снизить угрозу для НАТО со стороны Москвы.

«Это очень в наших интересах — поддержать Украину. Потому что они воюют на этой войне, не мы. Я думаю, мы должны быть вовлечены в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями, потому что у них тот же интерес. Поддержка Украины — это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия перестала быть угрозой для НАТО», — заявила министр.

Министр из Голландии не первая, кто назвала бойцов ВСУ лишь дешевым пушечным мясом. В августе с аналогичным заявлением выступил польский президент Анджей Дуда. Впрочем, сами украинцы об этом могут не знать. Зеленский закрыл в стране все оппозиционные телеканалы.

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