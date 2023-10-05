На Западе все откровеннее говорят о том, что простые украинцы для них лишь разменная монета в большой геополитической игре с целью остановить Россию. Предельно четко о солдатах ВСУ выразилась на форуме в Варшаве министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она назвала их «дешевым способом» снизить угрозу для НАТО со стороны Москвы.

«Это очень в наших интересах — поддержать Украину. Потому что они воюют на этой войне, не мы. Я думаю, мы должны быть вовлечены в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями, потому что у них тот же интерес. Поддержка Украины — это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия перестала быть угрозой для НАТО», — заявила министр.

Министр из Голландии не первая, кто назвала бойцов ВСУ лишь дешевым пушечным мясом. В августе с аналогичным заявлением выступил польский президент Анджей Дуда. Впрочем, сами украинцы об этом могут не знать. Зеленский закрыл в стране все оппозиционные телеканалы.