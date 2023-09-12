«Тогда и поговорим»: Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Когда определятся сроки выдвижения кандидатур и будет ли среди них действующий президент?

Владимир Путин высказался о своем участии в президентских выборах в 2024 году в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). Глава государства отметил, что сначала нужно дождаться решения парламента, чтобы делать какие-то заявление или что-либо планировать.

«У нас решение парламент принимает в конце года, будут объявлены выборы, тогда и поговорим», — заявил президент.

Президентские выборы в России предварительно ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Власти примут решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили возможность выдвижения Путина на выборах в 2024 году.