🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Лев. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. Какие знаки будут наиболее успешны в этот день?
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 8 октября, на убывающей Луне нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать.
♈ Овны
Вас ждет беспокойный и ответственный день. Добиться успеха будет труднее, чем вы предполагали; для этого потребуются осторожность, внимание к мелким деталям.
Космический совет: будьте внимательны.
♉ Тельцы
Вы способны достичь успехов. Однако не спешите. Прежде чем начинать действовать, нужно оценить ситуацию в целом, попробовать предсказать, как могут развиваться события.
Космический совет: не спешите.
♊ Близнецы
В начале дня лучше ничего никому не обещать: сдержать слово будет труднее, чем вы думаете. Могут неожиданно возникнуть проблемы, которые помешают вовремя довести до конца начатые дела.
Космический совет: не давайте пустых обещаний.
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♋ Раки
Несмотря на трудности, вы не теряете оптимизма. Это добавляет привлекательности, к вам тянутся окружающие, которые не могут похвастаться таким взглядом на жизнь. Возможны знакомства с людьми, для которых вы станете не только другом, но и наставником.
Космический совет: сохраняйте оптимизм.
♌ Львы
Постарайтесь успеть как можно больше в первой половине дня: именно это время будет наиболее благоприятным. Потом могут возникнуть трудности, как незначительные, так и более серьезные.
Космический совет: будьте готовы к трудностям.
♍ Девы
Старайтесь быть снисходительными и терпеливыми к чужим слабостям, иначе вы вряд ли сможете избежать конфликтов. Окружающие не всегда понимают вас правильно, и необходимость объяснять очевидное изрядно раздражает.
Космический совет: будьте терпимее.
♎ Весы
Лучше всего этот день подходит для отдыха. Если есть возможность отложить дела и просто приятно провести время, именно так и стоит поступить. Старайтесь выбирать легкие, неутомительные занятия.
Космический совет: отдохните.
♏ Скорпионы
Отличный день для работы, учебы и любых дел, требующих размышлений. Вы во всем руководствуетесь здравым смыслом, не идете на поводу у мимолетных эмоций. Вероятность ошибок при таком подходе невысока.
Космический совет: не сворачивайте с пути.
♐ Стрельцы
Руководствуйтесь интуицией. Сегодня она будет вашим незаменимым помощником во всем. Вряд ли будет возможность долго обдумывать каждое решение: ситуация требует быстрых и решительных действий.
Космический совет: слушайте интуицию.
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♑ Козероги
Проблем может быть немало, но все они легко решаются. Вы очень практичны, реально смотрите на вещи, сами не витаете в облаках и другим не позволяете этого. Можно обсуждать вопросы, связанные с работой и бизнесом.
Космический совет: не меняйте стратегию.
♒ Водолеи
Все очень непросто, противоречиво, но именно поэтому увлекательно. Не всегда очевидные решения и правильные ответы на вопросы лежат на поверхности, часто приходится поломать голову, чтобы найти их.
Космический совет: проявите настойчивость.
♊ Рыбы
Это благоприятный день для работы и учебы, урегулирования конфликтов, решения вопросов, которые давно не давали вам покоя. Иногда чужие дела становятся для вас важнее собственных, но о своих интересах вы все же не забываете.
Космический совет: не забывайте о себе.
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