Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Новый маршрут должен соединить Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью.

Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил начать работать над вопросом строительства новой железной дороги — Северо-Сибирской магистрали. Полный список поручений был опубликован на официальном сайте Кремля.

Северо-Сибирская железнодорожная магистраль должна соединить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру с Байкало-Амурской магистралью.

Поручение президента была адресовано не только правительству страны, но и правительству Кузбасса, а также РАН и РЖД. Доклад о проделанной работе от ответственных ведомств Путин ожидает получить 1 марта 2024-го.

Уточняется, что глава государства утвердил поручения по итогам совещания с кабмином. Состоялось оно 16 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил построить высокоскоростную магистраль из Москвы до Адлера и Луганска. По его словам, дорога до российского побережья для туристов может сократиться до десяти часов.

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