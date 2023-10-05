«Вы узнаете»: Яна Кошкина рассказала о планах по поводу своего замужества

Актриса в свои 33 года пока не была в официальном браке.

Яна Кошкина, которая считается одной из самых красивых и сексуальных актрис российского кинематографа, счастлива в личной жизни, но замуж пока не собирается. Об этом она рассказала изданию utro.ru.

Актриса может похвастаться участием в разных проектах, в основном это — комедийный жанр. Однако везде 33-летняя артистка предстает в роли соблазнительной девушки, которая пользуется популярностью у представителей противоположного пола. Среди последних ее работ — девушка из бара в новом сериале «Секс… До и после», который стал режиссерским дебютом Дарьи Мороз. По сюжету героиня Яны вступает в интимную связь с мужчиной, больным онкологией, и получает от этого несказанное удовольствие.

Что касается личной жизни, у Кошкиной с ней все в порядке, в том числе и в интимной сфере. Правда, о последнем артистка предпочитает не распространяться, отметив только, что связывать себя узами брака она пока не планирует.

«Когда решу выйти замуж, вы первые об этом узнаете», — сообщила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Кошкина объяснила, почему ни разу не была замужем.