«Вы узнаете»: Яна Кошкина рассказала о планах по поводу своего замужества

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 45 0

Яна Кошкина счастлива в личной жизни, но замуж пока не собирается

«Вы узнаете»: Яна Кошкина рассказала о планах по поводу своего замужества

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса в свои 33 года пока не была в официальном браке.

Яна Кошкина, которая считается одной из самых красивых и сексуальных актрис российского кинематографа, счастлива в личной жизни, но замуж пока не собирается. Об этом она рассказала изданию utro.ru.

Актриса может похвастаться участием в разных проектах, в основном это — комедийный жанр. Однако везде 33-летняя артистка предстает в роли соблазнительной девушки, которая пользуется популярностью у представителей противоположного пола. Среди последних ее работ — девушка из бара в новом сериале «Секс… До и после», который стал режиссерским дебютом Дарьи Мороз. По сюжету героиня Яны вступает в интимную связь с мужчиной, больным онкологией, и получает от этого несказанное удовольствие.

Что касается личной жизни, у Кошкиной с ней все в порядке, в том числе и в интимной сфере. Правда, о последнем артистка предпочитает не распространяться, отметив только, что связывать себя узами брака она пока не планирует.

«Когда решу выйти замуж, вы первые об этом узнаете», — сообщила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Кошкина объяснила, почему ни разу не была замужем.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
«Такое правило»: как не стать жертвой мошенников в App Store
13:51
«По горло в беде»: названа причина, по которой Украина не вступит в Евросоюз
13:29
«Сатана там правит бал»: Варлей высказалась о награждении нациста из СС в Канаде
13:22
«Это решение»: Боррель рассказал, как США подставили ЕС и Украину
13:18
Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС «Руппур»
13:10
Поплавская о полушпагате Волочковой на истребителе: «За что ее судить?»

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»
Цена газа в Европе растаяла
«Меньше есть, больше спать»: как Григорий Лепс восстанавливает свои силы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России