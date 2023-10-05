Новая индексация: в России повысили зарплаты судьям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Зарплаты судей в России выросли в 1,055 раза

Новая индексация: в России повысили зарплаты судьям

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Соответствующий указ был подписан президентом.

Заработная плата российских судей с 1 октября текущего года выросла в 1,055 раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей», — постановил глава государства.

Таким образом, уточняется в документе, доходы выросли у судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, а также федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Зарплаты у мировых судей из регионов также были повышены.

Уточняется, что указ действителен и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября текущего года. Президент поручил правительству РФ взять под контроль вопросы финансирования расходов на данные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, кому и на сколько повысили зарплаты с 1 октября.

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