На ВДНХ готовят арт-объекты для международной выставки достижений России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 41 0

Основной объект выставки достижений России будет в форме коллайдера

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Масштабная экспозиция расскажет о передовых достижениях нашей страны в самых разных отраслях.

На ВДХН в Москве началось возведение арт-объектов для международной выставки-форума «Россия». Об этом рассказали 5-tv.ru рассказала заместитель генерального директора по вопросам строительства и эксплуатации АНО «Дирекция выставки достижений России» Ксения Майер.

Международная выставка-форум «Россия» максимально подробно и интересно расскажет о достижениях нашей страны в самых разных областях. Подготовка арт-объектов ведется ежедневно, ведь работа предстоит весьма масштабная. Будут задействованы 70 павильонов, общая площадь которых — порядка 90 тысяч квадратных метров.

Строительство некоторых объектов уже находится на своей финальной стадии, а временные павильоны уже готовы для застройки

«Все временные павильоны готовы для застройки экспонентов. На данный момент проводятся работы по монтажу металл каркаса одного из основных арт-объектов выставки — это галерея „Достижения России“. Она выполняется в форме коллайдера. Длина ускорителя — 160 метров, а высота — десять метров», — рассказала Ксения Майер.

Именно эта галерея, которая расположится на главной аллее ВДНХ, должна будет стать основной точкой притяжения выставки.

Встретит гостей «Живая карта России» — панно высотой более десяти метров. кроме того, будет воссоздана советская экспозиция Всемирной выставки 1967 года.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем выставка «Эффект Курчатова — Александрова» удивит москвичей.

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