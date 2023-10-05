«Шансов не останется»: Путин назвал два условия применения ядерного оружия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 109 0

Путин на «Валдае» назвал два условия применения Россией ядерного оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Глава государства заявил об отсутствии необходимости переписывать ядерную доктрину.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о возможных условиях применения ядерного оружия российской стороной. По его словам, они прописаны в военной доктрине.

Согласно первой причине, противник должен первым применить свое ядерное оружие против России. В таком случае центр обработки информации за считанные секунды обнаружит его, и произойдет ответный удар.

«В ответно-встречном ударе появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется», — прокомментировал Путин в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Вторая причина — это применение против России даже обычного оружия, но если оно угрожает существованию российского государства.

Российская сторона неоднократно предостерегала об опасности использования ядерного оружия. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что «в ядерной войне не может победителей». По его словам, это положение было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на «Валдае» заявил, что сегодня стоит задача построить новый мир.

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