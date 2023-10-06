Было бы о чем говорить: что Зеленскому было нужно от Пашиняна на форуме в Испании

Фотография Пашиняна с Зеленским моментально облетела все СМИ. Но было ли им о чем поговорить?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Испанию на саммит Европейского политического сообщества провел короткие переговоры «на ногах» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первое фото опубликовало издание Reuters. Но зачем Пашиняну диалог с Зеленским? Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru дал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что не надо переводить это событие в плоскость практических шагов. Ведь по мнению Светова, встреча Зеленского и Пашиняна носит исключительно символический характер. Политолог обратил внимание на то, что Украина и ее союзники очень любят символические шаги, приведя в пример недавно отбитую попытку украинских диверсантов высадиться на побережье Крыма. Целью группы членов ВСУ была фотография с украинским флагом в Крыму, и киевский режим готов цинично положить жизни солдат ради одного снимка.

«Это символика, это клиповое мышление, что выложить надо в интернет немедленно. эти события, они повлияют на людей. В этом все и заключается в этой встрече», — заметил специалист.

Юрий Светов напомнил, что сначала жена Пашиняна поехала на Украину, она там участвовала в какой-то встрече, организованной с женой Зеленского. Но при этом супруга премьера Армении поехала в Бучу и возложила венки мемориалу мирным жителям, которых якобы убили российские солдаты. Это тема, на которой строится пропаганда Киева уже больше года.

Господин Пашинян едет в Европу на встречу с представителями Евросоюза, которые должны якобы гарантировать безопасность Армении, продолжил мысль политолог. На эту встречу отказывается приезжать президент Азербайджана Алиев, без которого вообще разговаривать о безопасности Армении бессмысленно.

«Но при этом туда же является Зеленский и Пашинян встречается с Зеленским, проводит им какие-то переговоры, дает какие-то обещания. Пашинян — это человек, страна которого входит в ОДКБ, это человек, который говорит, что Россия — его союзник. И при этом встречается с руководителем страны, которая находится в конфликте с его союзником», — прокомментировал действия премьера эксперт.

Светов считает, что Пашинян — это человек, который хочет отойти от России, предпринимая для этого огромные усилия, но РФ продолжает к этому снисходительно относиться.

«Как в старой поговорке говорится: «Избави Бог нас от таких друзей, а от врагов мы сами избавимся», — иронично заметил политолог.

Резюмируя подобные снимки, эксперт подтвердил тезис: все эти фотографии необходимы именно для того, чтобы создать в российском обществе резонанс. Чтобы сказать российскому обществу: вот кто наш настоящий союзник, вот кого мы поддерживаем и кому помогаем.

Премьер-министр Армении продолжает совершать различные действия для того, чтобы отойти от России и прийти под покровительство Европейского союза.

«Давайте не будем забывать: всего десять лет назад был Евромайдан. В чем там был выбор у Украины? Либо они являются членами евроазиатского экономического сообщества и получают преимущества от того, что у них нормальные отношения с Россией, с другими государствами, или они идут в качестве бедного родственника в Европу. Но украинцы вышли на Майдан, говорят: нам нужна Европа, мы хотим безвиз, нам нужны „кружевные трусики“ из Европы. Вот они получили все это. И Армения идет по этому же пути», — уверен Юрий Светов.

Но что же Армения может дать Зеленскому?

«Ничего она ему не даст. Это символика. Зеленскому это дает возможность говорить: посмотрите, еще одна страна считает, что ей с Россией не надо иметь никаких дел. Вот в чем смысл», — категорично заключил политолог.

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