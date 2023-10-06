Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу, которое никто не услышал

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

TAC: Запад много лет игнорировал предупреждения России об Украине

Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу, которое никто не услышал

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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Запад должен перестать поддерживать Украину, иначе это приведет к непоправимым последствиям.

Представители стран Запада не услышали слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, пишет The American Conservative. Журналисты издания припомнили многократные глобальные просчеты европейских политиков, в частности, расширение НАТО на восток.

«Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира», — говорится в материале.

Авторы также напоминают, что западные лидеры обвинили Москву в нарушении договоренностей, но позже сами признали, что истинным виновником является Европа, которая даже не собиралась соблюдать их.

Теперь США и Европа должны расставить приоритеты и проработать стратегию по разрешению обострившегося конфликта между Россией и Украиной.

«Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым», — пишут журналисты издания.

Более того, западным странам стоит прекратить поставки оружия Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада.

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