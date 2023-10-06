Уже не партнеры: Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада

Иностранные партнеры больше не хотят поддерживать режим Зеленского.

Из-за провального контрнаступления Украина должна понять, что ей не стоит надеяться на помощь западных партнеров. Таким заявлением поделился военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

По его словам, западные лидеры только обещают, но ничего не делают. Правители продолжают «собачиться» из-за того, кто сколько денег должен выделять режиму Зеленского.

«Но между ними продолжается перебранка по поводу того, кому больше отдавать своих кровных вооружений. После полутора лет кормления киевского режима оружием, деньгами, кредитами, материальным снабжением появилась усталость на всех уровнях», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что, несмотря на трудности, Киев еще в состоянии продолжать контрнаступление. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается советская техника, которую можно применять на поле боя. В то же время западные образцы показали себя далеко не лучшим образом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киеву придется попросить мира на невыгодных условиях. Зеленскому придется пойти на уступки, если Запад сократит поддержку.