34-летний актер театра и кино в одночасье перестал быть главным холостяком страны.

В сентябре звезда фильма «Текст» и сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров неожиданно сменил статус. Из завидного холостяка главный красавчик российского кинематографа превратился в женатого человека. Избранницей Петрова внезапно стала не Стася Милославская, с которой тот встречался много лет, а не медийная девушка по имени Виктория.

Распространяться о тайном бракосочетании Петров долгое время не спешил. Лишь для программы «ОК! На связи» актер сделал исключение: в студии артист сознался — предложение он не вынашивал днями и месяцами. В один прекрасный день, проснувшись, он понял — сегодня именно тот самый, заветный день. Не помешало сделать предложение ни отсутствие кольца, ни покупка букета.

«Все случилось очень просто. Была какая-то веточка. Рядом был дом, в котором я живу. Подмосковье. Понял, что предложение надо делать сейчас, а завтра надо просто ехать жениться. У каждого какая-то своя история, у меня такая. Так получилось. Что я мог с собой поделать? Это был абсолютно искренний и спокойный порыв, который превратился в главное событие в жизни на много лет», — как на духу выпалил он.

Сейчас влюбленные, как и раньше, живут неподалеку от Москвы и о возможном переезде за рубеж не думают. Хотя поводы для этого у Петрова есть: в последнее время актер все чаще получает предложения от режиссеров из США, а не так давно снялся у Романа Полански в картине «Дворец».

Чуть ранее Петров сознался, что не считает шик и пафос во время предложения руки и сердца чем-то выдающимся. По его словам, дорожка, устланная розами, выглядит вульгарно и ни на грамм не отражает реальных чувств мужчины.

До этого 5-tv.ru писал, как бывшая девушка Петрова, Стася Милославская, отреагировала на свадьбу бывшего избранника.