Подозревают худшее: без вести пропала 65-летняя Елена Кондулайнен

Популярная актриса перестала выходить на связь в одночасье.

Знаменитая российская актриса тетра и кино Елена Кондулайнен пропала без вести. Друзья и коллеги сбились с ног в попытке отыскать советскую красавицу.

По предварительной информации, на днях звезда фильма «Курорт особого назначения» должна была появиться на открытии нового сезона Театра Луны. Планировалось, что в тот же день знаменитость получит список новых ролей, но на пороге культурного учреждения Кондулайнен так и не появилась.

Прозвоны и личные визиты в дом самой красивой советской актрисы результата не дали: никто о своем присутствии весточки так и не оставил. Первыми забили тревогу телевизионщики, пишет «Экспресс-газета», позже к ситуации подключились друзья. Сердце ушло в пятки, когда оказалось, что о пропаже и о возможных причинах своей актрисы не знает и худрук театра, Евгений Герасимов.

«Никто не знает. В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она», — откровенно сознался он.

Примечательно, что Кондулайнен исчезает из поля зрения самых близких друзей уже не в первый раз. В 2022 году ситуация была точь-в-точь похожа на текущую. Тогда оказалось, что перенесшая инсульт Кондулайнен слегла с недомоганием и не хотела ни с кем общаться.

Ранее 5-tv.ru писал, как Елена Кондулайнен поставила крест на своей карьере и собиралась выйти замуж.