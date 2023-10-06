Юлия Савичева о личной жизни звезд: «Всегда кто-то будет»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 912 0

Юлия Савичева: звезды сами пускают посторонних в свое личное пространство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Личная жизнь знаменитостей была и остается предметом слухов и домыслов для поклонников и хейтеров. Возможно ли это изменить?

Юлия Савичева считает, что в личную жизнь звезд лезть будут всегда, но порой сами знаменитости чересчур выставляют ее на публику. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на осеннем бранче в ресторане «Гвидон», посвященном новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

Личная жизнь звезд всегда являлась предметом интереса поклонников. И порой назойливость переходит допустимые границы. По мнению Юлии Савичевой, знаменитостям необходимо очерчивать круг, куда не стоит пускать посторонних.

«Тут важно самим разграничить. И, если вы не хотите, чтоб туда лезли, вы ее тогда не должны показывать сами. А многие ведь все показывают: и в своих соцсетях, и прессе многое, что рассказывают», — говорит певица.

Сама Савичева призналась, что придерживается именно такого мнения: не показывать свою личную жизнь публике. Правда, это метод тоже нельзя назвать панацеей от вмешательств в личное пространство.

«Тогда никто не будет лезть. Ну как сказать, никто… Кто-то все равно найдется. Но таких будет меньше», — считает исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Савичева рассказала про выкидыш.

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