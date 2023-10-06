Вместо шампуня для объема: можно ли мыть волосы пищевой содой

Стилист Богданова: пищевая сода сделает волосы ломкими и секущимися
Фото, видео: Зураб Джавахадзе / ИЗВЕСТИЯ; Личный архив Авроры Богдановой; 5-tv.ru
В чем секрет старого метода и как он влияет на волосы?
Мытье волос пищевой содой может сделать их ломкими и секущимися. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила тренер-эксперт, стилист-преподаватель международного класса Аврора Богданова, комментируя лайфхак из интернета.
В интернете активно обсуждается то, что обычная пищевая сода придает волосам ухоженный вид, делает их мягкими и объемными. По словам Богдановой, пищевая сода очень вредна для волос, так как является щелочью. Высокий показатель pH разрыхляет кутикулу волоса, что может создавать иллюзию объема.
Кутикульный слой у волос в нормальным состоянии разрыхлен быть не должен, поэтому пользоваться таким лайфхаком нежелательно.
«Это может быть как разовая процедура для объема. Но если постоянно будет такое, то в итоге волосы будут, наоборот, ломкими и секущимися. Кутикулу нужно закрывать обязательно кислыми продуктами после щелочного воздействия. Для этого существуют кондиционеры», — отметила эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, полезны ли козьи экскременты для ухода за волосами.
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