«Оружие Судного дня в руках России»: на что способна крылатая ракета «Буревестник»

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» — одно из передовых видов вооружений, которые обеспечивают безопасность нашего государства.

Россия успешно испытала межконтинентальную ракету «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом Владимир Путин рассказал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Новый вид вооружения

В России ведется разработка новых видов вооружения, способного обеспечить стратегическую безопасность нашей страны. Одним из них является межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», испытания которой успешно завершились не так давно.

Президент России рассказал о этом в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Проведено последнее успешное испытание „Буревестника“ — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — отметил Владимир Путин.

О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное

Остановить — невозможно

Крылатая ракета «Буревестник» — передовое вооружение, которое обладает уникальными характеристиками. Естественно, подробности разработок строго засекречены, но возможности ракеты известны уже сейчас. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Буревестник» может ударить по цели в любой точке планеты. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Как объяснил военный эксперт, на борту крылатой ракеты «Буревестник» находится ядерный двигатель, благодаря которому создается движущая реактивная сила, позволяющая ракете весьма продолжительное время находиться в воздушном пространстве.

«Она может облететь земной шар, она может достигнуть территории США. При этом, если в нее заложить соответствующую программу, она будет облетать места противоракетной противовоздушной обороны противника, и потом уже выходить к цели непосредственно с таких координат, которые не предусмотрены защитными средствами, защитными системами тех же Соединенных Штатов Америки», — подчеркивает Юрий Кнутов.

В случае реальной угрозы

Юрий Кнутов отмечает, что крылатая ракета «Буревестник» не попадает под ограничения, связанные с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНП), следовательно, ракеты будут производиться в тех объемах, которые Россия посчитает необходимым. Речь идет о подписанном Москвой и Вашингтоном документе, согласно которому в странах ограничивается количество ядерных боеголовок, находящихся на боевом дежурстве.

Само собой, применение крылатой ракеты «Буревестник» возможно только в исключительных случаях.

«Это — оружие Судного дня. Естественно, в обычных условиях такое оружие не применяется. Оно может быть применено, как любое ядерное оружие, только в критической ситуации, когда по нам нанесен ядерный удар либо самому существованию нашего государства угрожает опасность», — резюмирует Юрий Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал два условия применения ядерного оружия.