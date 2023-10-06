В коротком платье и на каблуках: молодая жена Петросяна «засветила» прелести

Татьяна Брухунова решила устроить фотосессию в кукольном образе. Но показала подписчикам слишком много.

Молодая жена Евгения Петросяна сделала излишне откровенную фотосессию, обнажив свою фигуру перед огромной аудиторией. Как пишет портал dni.ru, Татьяна Брухунова фактически обнажила пятую точку на фотосессии.

Так, лежа на полу в платье, знаменитость закинула ноги на стоявший рядом сундук, из-за чего открылся вид на ее бедра и ягодицы. Интернет-пользователи отметили, что супруга Евгения Петросяна в этом образе напоминает детскую куклу из сказок.

«На каких сказках вы выросли?» — поинтересовалась под пикантным постом Брухунова.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян счастливы вместе уже четыре года. Сына назвали Ваганом в честь дедушки по отцу. Родители не обращают внимания на сплетни об их семье.

Помимо статуса жены, Брухунова также исполняет роль директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Именно работа однажды свела их пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Брухунова оголилась перед Петросяном на курорте.

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