Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова состоялся в Воронцовском дворце

В Воронцовском дворце в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова прошел концерт «Музыкальный салон». В нем под руководством народного артиста РФ Сергея Ролдугина выступили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки.

Помимо солистов Дома музыки, перед зрителями на сцене выступили лауреаты международных конкурсов Виталий Петров, Мария Болконская, Елизавета Ключерева и Арсения Сибилева.

Памятный концерт начался с «Этюдов-картин» самого Сергея Рахманинова. После для зрителей звучали «Элегия для виолончели и фортепиано», «Шесть музыкальных моментов», «Салонные пьесы для скрипки и фортепиано». В завершение музыканты сыграли «Венгерский танец».

В завершение концерта прозвучало динамичное соло «Венгерский танец» в сопровождении фортепиано.

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