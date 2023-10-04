Никаких ингаляций над картошкой: педиатр рассказала, как нельзя лечить детей

Какие способы народного врачевания раскритиковала специалист?

Народные методы при «лечении» детей может не только не принести желаемого эффекта, но и серьезно навредить здоровью ребенка. О самых популярных опасных лайфхаках изданию Газета.ру рассказала врач-педиатр Ольга Татаркина.

В первую очередь специалист отметила такой способ, как растирание ребенка уксусом, водкой и льдом при повышенной температуре.

«Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В итоге температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет. Уксусная кислота и лед работают по такому же принципу, что и спирт. Кроме того, вдыхание ребенком паров уксуса и спирта при растирании может привести к отравлению», — объяснила Татаркина.

Также она предупредила, что полоскание горла либо смазывание воспаленных миндалин керосином способно обжечь слизистую ротовой полости. Небезопасны и пары керосина, которые могут вызвать развитие рефлекторного спазма бронхов и приступа затрудненного дыхания, токсическое воспаление бронхов и легких.

Кроме того, педиатр попросила взрослых быть осторожными с различными травами в виде отваров, настоев. При разумном применении, по ее словам, можно получить достаточно хороший лечебный эффект, но следует помнить, что растения могут содержать много вредных веществ, возможно проявление аллергии.

Еще один народный метод лечения, который, по мнению детского доктора может ухудшить состояние больного, ингаляции над кипятком и вареной картошкой.

«От такого лечения более вероятно получить вред, чем пользу, особенно детям. Велик риск ожога слизистой дыхательных путей, ожогов кожи (если ребенок перевернет кастрюлю с кипятком). У детей до трех лет вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Вдыхание паров картофельного отвара несет в себе еще и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля», — предупредила профильный эксперт.

Вдобавок ко всему она призвала отказаться от закапывания в нос малыша при насморке меда, грудного молока. В первом случае, большое количество сахаров является прекрасной питательной средой для бактерий, как и молоко за счет содержащейся в нем лактозы.

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