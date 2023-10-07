Счастье любит тишину: Киркоров уже год находится в отношениях

Кто сумел покорить сердце короля эстрады?

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров заявил, что уже год счастлив в новых отношениях. Шокирующее признание король российской эстрады сделал во время недавнего интервью.

По словам музыканта, он не мог поверить, что после первого брака сможет еще раз вступить в отношения. Факт наличия избранницы певец скрывал довольно долго, пытаясь разобраться в искренности своих чувств.

«Я никогда не думал, что когда-то вообще вступлю в отношения после своего десятилетнего брака. Мне казалось, это не про меня. Но, тем не менее, все произошло. Никогда не зарекайся», — рассказал Киркоров.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров раскритиковал вредную привычку Виктории Бони. Музыканту не нравится, что та постоянно лезет в чужую жизнь. Некоторое время назад блогер не смогла остаться в стороне от конфликта с участием Ксении Бородиной.