«Не желаю зла экс-жене»: задолжавший Климовой алименты Петренко призвал ее к миру

Актер мечтает, чтобы они могли, как раньше шутить и делиться искренне чем-то.

Актриса Екатерина Климова была замужем трижды. Самым долгим был брак с актером Игорем Петренко — супруги прожили вместе десять лет. Уже после развода звезда театра и кино, не стерпев отсутствия отца в жизни детей, подала на бывшего мужа в суд с требованием выплатить рекордную сумму алиментов в пять миллионов рублей.

Уже после того, как история стала достоянием общественности, один из главных красавчиков отечественного кинематографа появился в эфире программы федерального канала, где раскрыл правду об общении с Климовой после той скандальной истории. По словам Петренко, ни он, ни экс-супруга не держат друг на друга зла и были бы не прочь наладить общение полноценно, но теперь подобное кажется невозможным.

«Хотелось бы, чтобы мы могли искренне делиться чем-то и говорить не формальными приветствиями, смеяться над шутками. Мне кажется, что люди, которые расстаются, не обязательно должны вычеркивать все хорошее, что между ними было. Мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает», — отметил Игорь.

Ранее Екатерина Климова от первого лица раскрыла подробности развода с Петренко. По словам многодетной актрисы, расставание с мужем надолго подкосило ее психологически: знаменитости казалось, что с уходом отца детей закончилась жизнь. Лишь спустя полгода Климова смогла прийти в себя, найти отдушину в работе, а позже вышла замуж за Гелу Месхи. Однако, этот брак быстро распалсяя

5-tv.ru писал, с какими трудностями столкнулась Екатерина Климова при воспитании четверых детей.