Шприц с ядом: могла ли Украина стоять за нападением на главу АдГ Хрупаллу

Кому было выгодно устранить лидера партии «Альтернатива для Германии»?

Настоящий политический детектив разворачивается в Германии, в воскресенье там пройдут выборы в дух крупных западных регионах — Баварии и Гессене. На них партия Олафа Шольца — СДПГ, как следует из опросов, потерпит сокрушительное поражение. Займет четвертое-пятое места. Это еще не повод для отставки правительства, выборы все-таки региональные, но явно знак, что канцлер ведет страну куда-то не туда.

При этом все большую популярность набирает консервативная «Альтернатива для Германии». И вот тут начинается детектив — во время предвыборного митинга на сопредседателя этой партии — Тино Хрупаллу произошло нападение. Его, предположительно, укололи шприцем с ядом. Он потерял сознание, его отвезли в больницу, откачали. Нападавших задержали, их личности и мотивы не разглашаются.

Читайте также Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу, которое никто не услышал

Причем в данном случае обвинить в нападении Россию будет сложно — Хруппала как раз один из тех немцев, что выступает за нормализацию отношений с Москвой. И против расширения помощи Украине. Если окажется, что нападение совершили украинцы, а такую версию уже выдвинули в лояльной партии газете, на всех поставках Киеву можно ставить крест. Немецкое общество это не поймет.

Уровень поддержки правящей коалиции — партий, сформировавших правительство — упал уже почти на треть. И сейчас на самом низком уровне с момента прихода к власти кабинета Шольца. И вот перед немцами маячит перспектива взвалить на себя дополнительное финансовое бремя в виде украинского бюджета. Потому что место Украины — в Европейском сообществе, уверена глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Причем почему-то включая Луганск. А Донецк, а Крым? Не нужны Европе? Географические бредни прозвучали на встрече глав МИД Евросоюза в Киеве — первом подобном выездном заседании за пределами ЕС.

Такие милые, невинные еврочиновники, которые, между прочим, обсуждали, где взять пять дополнительных миллиардов евро на очередные поставки Киеву оружия. Понятно, что они активизировались, потому что карманы Байдена оказались не бездонными. Но представление Зеленского, что Европа — дойная корова, тоже оказались далекими от реальности. Денег нет, Боррель, конечно, обнадежил, что, мол, до конца года транши согласуют, но — пока нет. Зато обещаний было хоть отбавляй. Украину поманили членством в Евросоюзе теперь аж к 2030 году. Такую точную дату назвал председатель Евросовета Шарль Мишель. С таким же успехом он мог назвать любую другую условную дату, его собственные полномочия истекают в 24-м году, а к 2030 году отработает два срока даже следующий председатель ЕС, то есть обещания выполнять придется наследнику наследника Шарля Мишеля.

Самое главное, что помощь Украине для НАТО — это дешево, как призналась министр обороны Нидерландов. Теперь понятно, почему они не тушат конфликт на Украине, а вовсю подливают оружейного масла в его огонь. «Дешево» — понятие относительное. Если с той точки зрения, что платят деньгами, а не кровью своих граждан, тогда да, действительно, кровь русских и украинцев в счет не идет. Но если подходить с экономической точки зрения — то помимо прямых убытков в виде финансовых вложений, экономика стран Евросоюза стагнирует.