«Продвинутую» Европу сводят с ума клопы: Франция учится не жить, а выживать?

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В Париже школы закрывают на карантин из-за нашествия клопов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luc Nobout; 5-tv.ru

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Взрослые люди, дети — все паникуют из-за нашествия сосущих созданий, которые к тому же переносят болезни. Удастся ли победить проблему?

Франция столкнулась с нашествием клопов. Обычных постельных клопов в Париже уже закрывают школы на карантин. Дезинсекцию проводят, но нерегулярно. Не хватает денег, да и самих дезинсекторов маловато для такой паразитической атаки. Никак не могут победить. А почему? Все подробности и даже больше — в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Риккезы.

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