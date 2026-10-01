Путин: о второй четверти XXI века напишут как о начале справедливого мира

Если человечество не начнет меняться, то будущие поколения просто не появятся.
Фото, видео: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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Потомки узнают из будущих учебников истории: вторая часть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, нашло силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем. Надежду на это высказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства отметил, что будущие поколения прочитают, что в наше время технологическую революцию удалось превратить из набора угроз в широкий спектр возможностей. Начали решать проблемы социального неравенства и экологической деградации на деле. А также осознали бесперспективность военного противостояния и диктата и необходимость приемлемого для всех решения возникающих вопросов.
Потомки узнают: человечество приступило к строительству нового устойчивого миропорядка.
«Уверен, что именно так это и будет, потому что, если всего этого не произойдет, есть риск, что учиться по этим учебникам уже будет некому. Да и учебники сами не появятся», — сказал президент.
Он призвал верить в лучшее и делать все для того, чтобы это лучшее наступило и было с нами.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.
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